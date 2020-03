Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Deux semaines très difficiles s'annoncent, dit Trump Reuters • 01/04/2020 à 00:14









WASHINGTON, 1er avril (Reuters) - Donald Trump a prévenu mardi que deux semaines très difficiles attendaient les Américains dans la lutte contre le coronavirus, et il a appelé l'ensemble de la population à respecter les consignes nationales de distanciation sociale jusqu'à la fin avril. "C'est une question de vie ou de mort", a souligné le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, deux jours après avoir prolongé les recommandations fédérales demandant notamment d'éviter les rassemblements de 10 personnes et plus et les activités non-essentielles. Donald Trump avait indiqué lundi qu'il pourrait renforcer ces restrictions, alors que le coronavirus a contaminé plus de 160.000 personnes et causé près de 3.400 décès aux Etats-Unis. (Steve Holland; version française Jean Terzian)

