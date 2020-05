Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Des chercheurs anticipent plus de 147.000 décès Reuters • 13/05/2020 à 01:46









LOS ANGELES, 13 mai (Reuters) - Plus de 147.000 personnes pourraient avoir succombé du coronavirus aux Etats-Unis d'ici début août, alors que les mesures de confinement sont progressivement assouplies, ont indiqué mardi des chercheurs de l'Université de Washington, dont les projections sont souvent citées par la Maison blanche. Il s'agit d'un bilan revu à la hausse, de près de 10.000 morts supplémentaires, par rapport aux projections communiquées la semaine dernière par l'Institut de mesure et d'évaluation sanitaire (IHME) de l'Université de Washington. Ce rapport vient appuyer les appels à la prudence d'experts sanitaires. Le Dr Anthony Fauci, l'un des principaux conseillers de la Maison blanche, a déclaré mardi devant le Sénat qu'une réouverture prématurée de l'économie américaine pourrait entraîner une souffrance et des décès inutiles. (Steve Gorman; version française Jean Terzian)

