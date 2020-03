Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une quarantaine de patients d'Ile-de-France transférés mercredi-APHP Reuters • 31/03/2020 à 16:30









PARIS, 31 mars (Reuters) - Trente-huit patients atteints par le coronavirus et hospitalisés en Ile-de-France vont être transférés mercredi par TGV médicalisé vers des hôpitaux de province, a annoncé mardi un responsable de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Ce qui est prévu à partir de l'Ile-de-France sur le transport TGV c'est 38 malades", a déclaré le directeur médical de crise de l'AP-HP, Bruno Riou, lors d'un point presse, sans donner de précisions sur les régions d'accueil. (John Irish, édité par Marine Pennetier)

