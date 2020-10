Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une nouvelle application sera présentée le 22 octobre-Macron Reuters • 14/10/2020 à 20:42









PARIS, 14 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mercredi qu'une nouvelle application, baptisée "tous anti-Covid", serait présentée le 22 octobre pour mieux lutter contre l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Le président de la République a reconnu que l'application "Stop Covid" n'avait pas donné les résultats escomptés. Sur TF1 et France 2, le chef de l'Etat a fixé comme objectif de parvenir à limiter le nombre de nouveaux cas de contamination à environ 3.000 à 5000 par jour au lieu de 20.000 environ actuellement. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)

