Coronavirus-Une équipe de médecins cubains en renfort en Italie

LA HAVANE, 22 mars (Reuters) - Cuba a dépêché pour la première fois ce week-end une équipe de médecins et d'infirmiers en Italie afin qu'ils contribuent à la lutte contre le coronavirus à la demande de la Lombardie, région du nord du pays la plus affectée par l'épidémie. Depuis sa révolution de 1959, l'île communiste a pris pour habitude d'envoyer ses "armées de blouses blanches" sur des lieux de sinistre à travers le monde, principalement dans les pays pauvres - à Haïti face à l'épidémie de choléra, en Afrique de l'Ouest contre l'épidémie d'Ebola dans les années 2010. Jamais La Havane n'avait jusqu'alors envoyé une équipe médicale en Italie, l'un des pays les plus développés au monde, démontrant sa portée diplomatique en la matière. Il s'agit du sixième pays - Venezuela, Nicaragua, Jamaïque, Suriname et Grenade - où Cuba a dépêché des soutiens médicaux depuis que l'épidémie du nouveau coronavirus s'est propagée après s'être déclarée en Chine en décembre dernier. "Nous avons tous peur mais nous avons un devoir révolutionnaire à remplir, alors nous mettons la peur de côté", a dit Leonardo Fernandez, spécialiste en soins intensifs qui est l'un des 52 membres de l'équipe médicale envoyée en Italie. S'exprimant samedi peu avant son départ de La Havane, il a indiqué à Reuters qu'il s'agissait là de sa huitième mission internationale, après notamment une mission au Liberia durant la lutte contre le virus Ebola. Les autorités sanitaires de Lombardie, qui ont demandé de l'assistance médicale, ont rapporté samedi que le bilan dans la région du nord de l'Italie s'était alourdi à 3.095 décès, soit 546 de plus que la veille. (Nelson Acosta; version française Jean Terzian)

