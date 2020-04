Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une équipe de médecins cubains en renfort en Afrique du Sud Reuters • 26/04/2020 à 06:18









LA HAVANE, 26 avril (Reuters) - Cuba a dépêché samedi 216 soignants en Afrique du Sud, la dernière d'une vingtaine d'équipes médicales envoyées autour du globe afin de combattre la pandémie de coronavirus. L'île communiste a envoyé plus de 1.200 professionnels de la santé autant vers l'Afrique et les Caraïbes que vers l'Europe, notamment en Italie. Cuba, qui dit avoir 1.337 cas confirmés et 51 morts, a l'un des plus grand nombre de médecins par habitant et est connue pour mettre l'accent sur la prévention, ses soins de santé tournés vers la communauté et sa préparation à la lutte contre les épidémies. L'Afrique du Sud recensait samedi 4.361 cas de coronavirus et 86 décès. (Sarah Marsh, Olivia Kumwenda à Johannesburg, version française Camille Raynaud)

