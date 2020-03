Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une entreprise allemande sur cinq craint la faillite-DIHK Reuters • 27/03/2020 à 14:50









BERLIN, 27 mars (Reuters) - Près d'une entreprise allemande sur cinq redoute d'être condamné à la faillite par la pandémie en cours de coronavirus, selon une enquête de la fédération des chambres de commerce et d'industrie allemandes (DIHK) publiée vendredi, qui met en garde sur le lourd tribut que pourrait payer la première économie d'Europe. "Cela devrait déclencher toutes les sonnettes d'alarme: si nous ne prenons pas des mesures déterminantes, nous assisterons à des dommages économiques dans des proportions historiques", a déclaré le président de la DIHK, Eric Schweitzer. L'enquête réalisée auprès de 15.000 entreprises allemandes montre que plus de 80% d'entre elles s'attendent à une baisse significative de leur chiffre d'affaires cette année. Plus d'un quart anticipent une chute d'au moins 50%. Alors que seulement 4% des entreprises sondées s'attendent à sortir indemne de la crise, 43% estiment que la suspension de leur activité constitue le plus gros problème. Plusieurs Länder allemands ont pris des mesures de confinement pour tenter de ralentir la propagation de la pandémie, qui a contaminé à ce stade plus de 42.000 personnes et fait plus de 250 morts dans le pays. Mercredi, le Bundestag a approuvé un plan de soutien à l'économie d'un montant global de 750 milliards d'euros. (Michelle Martin; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)

