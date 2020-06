Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une commune se reconfine en Allemagne qui tente d'éviter une 2e vague épidémique Reuters • 23/06/2020 à 15:22









BERLIN, 23 juin (Reuters) - Une commune du nord-ouest de l'Allemagne a dû se "reconfiner" mardi alors qu'a été découvert un nouveau foyer de contamination au coronavirus mais les autorités allemandes se sont déclarées confiantes dans la capacité du pays à éviter une deuxième vague de l'épidémie. La commune ouvrière de Gütersloh, qui compte 360.000 habitants, a décidé de réintroduire des mesures de confinement jusqu'au 30 juin après la détection du coronavirus dans une usine de conditionnement de viande où plus de 1.500 employés ont été testés positifs. Certains membres de leur famille ont été infectés ainsi que 24 personnes n'ayant pas de liens avec l'usine. "C'est une mesure préventive", a déclaré mardi Armin Laschet, le dirigeant du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. "Nous lèverons cette mesure dès que possible", lorsque la flambée de contaminations sera maîtrisée, a-t-il ajouté. Le directeur de l'institut Robert Koch pour la santé publique (RKI), Lothar Wieler, a indiqué mardi que le pays risquait de faire face à une deuxième vague épidémique mais s'est dit optimiste quant à la capacité du pays à éviter une telle situation. "Il n'existe aucune preuve scientifique qui suggérerait la levée des règles de distanciation sociale", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à Berlin. Le taux de reproduction de coronavirus en Allemagne, ou "R", est actuellement estimé par les autorités sanitaires à 2,76, ce qui signifie que sur 100 personnes qui ont contracté le virus, 276 autres seront infectées. (Thomas Seythal, Paul Carrel, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

