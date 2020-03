Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une centenaire guérit aux Pays-Bas Reuters • 31/03/2020 à 20:26









LA HAYE, 31 mars (Reuters) - Une femme de 101 ans contaminée par le coronavirus a guéri aux Pays-Bas, "une lueur d'espoir" selon l'hôpital qui l'a traitée. Cette centenaire, dont le nom n'a pas été divulgué, a été admise il y a une semaine et demie dans un hôpital près de Rotterdam avec des difficultés respiratoires. Des tests ont alors permis de révéler qu'elle était contaminée par le coronavirus. Placée à l'isolement, elle a désormais suffisamment récupéré pour pouvoir sortir de l'hôpital. Cette femme, qui vit de manière indépendante, va aller en maison de repos avant de rentrer chez elle, a précisé l'hôpital. "C'est une femme solide et c'est super de la voir suivre les conseils médicaux, comme éternuer dans son coude et même me dire de rester à la bonne distance", a dit le pneumologue Sunil Ramlal. (Stephanie van den Berg version française Bertrand Boucey)

