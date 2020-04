Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une allocution de Poutine prévue dans la journée Reuters • 02/04/2020 à 12:46









MOSCOU, 2 avril (Reuters) - Vladimir Poutine s'exprimera jeudi après 16h00, heure de Moscou (13h00 GMT), au sujet de l'épidémie due au coronavirus dans le cadre d'une allocution télévisée, a fait savoir le Kremlin. Les autorités sanitaires russes ont fait état jeudi de 711 nouvelles infections, ce qui porte le total à 3.548 cas, dont 30 mortels, pour l'ensemble de la Fédération. (Tom Balmforth et Andrey Kuzmin, version française Jean-Philippe Lefief)

