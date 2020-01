Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un troisième cas confirmé en France, annonce le ministère de la Santé Reuters • 24/01/2020 à 23:27









PARIS, 24 janvier (Reuters) - Un troisième cas d'infection par le nouveau coronavirus apparu en Chine a été confirmé en France, annonce vendredi soir le ministère de la santé, quelques heures après avoir signalé les deux premiers. "La ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé ce vendredi 24 janvier deux premiers cas d'infection par le nouveau coronavirus 2019-nCoV. Un troisième cas, proche parent de l'un des cas, qui était en cours d'investigation, vient d'être confirmé", écrit-il dans un communiqué. "Les trois patients, ayant séjourné en Chine, sont actuellement hospitalisés dans des établissements de santé de référence (ESR), l'un à Bordeaux et deux à Paris. Toutes les mesures d'isolement et d'hygiène nécessaires ont été prises", ajoute le ministère. (Jean-Philippe Lefief)

