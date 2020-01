Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un sixième décès signalé en Chine, la crainte s'étend Reuters • 21/01/2020 à 12:26









(Actualisé avec nouveau bilan, contexte) par Se Young Lee et Sophie Yu PEKIN, 21 janvier (Reuters) - L'épidémie de coronavirus apparue à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait six morts, a annoncé mercredi le maire de la ville, à la télévision publique. Les autorités chinoises avaient fait savoir la veille que la transmission humaine était possible, alors que des millions d'Asiatiques se déplacent à l'occasion du nouvel an lunaire. A l'échelle nationale, 291 cas avaient été recensés lundi. La province de Hubei en compte à elle seule 270, dont 258 à Wuhan, son chef-lieu de onze millions d'habitants. Lundi soir, 14 cas avaient été diagnostiqués dans la province méridionale de Canton, cinq à Pékin et deux à Shanghai, mais cinq ont encore été signalés mardi dans la province orientale de Zhejiang. Parmi les malades figurent 15 membres du personnel médical, précisent les autorités. La Commission nationale de la santé fera un point mercredi à 10h00 (02h00 GMT) sur l'épidémie, a annoncé le service de presse du gouvernement. Une réunion d'urgence aura également lieu mercredi au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence internationale de santé publique. "Les informations sur les nouvelles infections suggèrent qu'il pourrait y avoir une transmission interhumaine durable", écrit Takeshi Kasai, directeur régional de l'OMS pour la région du Pacifique Ouest, dans un communiqué. LES MARCHÉS AFFECTÉS Les autorités sanitaires du monde entier ont intensifié le contrôle des voyageurs en provenance de Chine. Deux cas ont d'ores déjà été diagnostiqués en Thaïlande, un autre au Japon, un en Corée du Sud et un à Taiwan. Un cas suspect a par ailleurs été signalé aux Philippines. Des consignes de vigilance ont été adressées aux personnels de santé et aux aéroports français, a déclaré mardi Agnès Buzyn, qui ne prévoit pas à ce stade de mesures de restriction pour les voyageurs. La crainte d'une épidémie comparable à celle du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), due à un autre coronavirus apparu lui aussi en Chine, qui a fait près de 800 morts en 2002 et 2003, s'est étendue mardi aux marchés financiers. Les symptômes, comparables à ceux de la pneumonie, sont communs à de nombreuses maladies respiratoires, ce qui suppose un dépistage supplémentaire. L'origine du virus n'a pas été identifiée, mais l'OMS juge qu'il provient probablement de l'animal. Selon les autorités chinoises, l'épidémie aurait débuté sur un marché aux fruits de mer de Wuhan. Les ventes de volailles vivantes ont été interdites dans la province de Henan pour enrayer l'épidémie, rapporte la presse locale. L'OMS n'a pas recommandé de limiter les déplacements ni les échanges commerciaux, mais de telles mesures pourraient être débattues lors de la réunion d'urgence prévue mercredi. Les autorités chinoises y seront représentées, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères. "La Chine est disposée à approfondir sa coopération avec la communauté internationale pour faire face à l'épidémie", a déclaré un porte-parole du ministère. (Avec Brenda Goh à Shanghai, Se Young Lee, Sophie Yu et Lusha Zhang à Pékin et John Geddie à Singapour Version française Jean-Philippe Lefief)

