Coronavirus-Un retour de l'état d'urgence au Japon pas à l'ordre du jour

TOKYO, 3 juillet (Reuters) - Il n'est pas nécessaire de réinstaurer l'état d'urgence pour faire face à la crise sanitaire, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement japonais, alors que la capitale Tokyo a enregistré la veille son plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus en deux mois. Plus de 50 cas ont été confirmés quotidiennement à Tokyo au cours de la semaine écoulée, un bilan supérieur à l'objectif initial des autorités locales, et 107 nouveaux cas ont été signalés jeudi - un record depuis la levée de l'état d'urgence dans la capitale le 25 mai. S'exprimant devant les journalistes, Yoshihide Suga a indiqué que la hausse des infections concernait principalement des personnes âgées d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Il a précisé que le nombre de cas graves était en déclin. (Sam Nussey; version française Jean Terzian)

