Coronavirus-Un ressortissant italien devient le 3e cas en Espagne

MADRID, 24 février (Reuters) - Un ressortissant italien a été diagnostiqué porteur du coronavirus à Tenerife, sur les îles Canaries, ont annoncé lundi les autorités sanitaires de la région. Selon la presse espagnole et notamment le journal El Mundo, il s'agit d'un médecin italien actuellement en vacances en Espagne. L'homme a été placé en isolement et ses échantillons vont être envoyés à Madrid pour une seconde analyse, comme le veut le protocole des autorités espagnoles pour les cas présumés de coronavirus, ont dit dans un communiqué les autorités sanitaires des îles Canaries. Les deux premiers cas confirmés sont un ressortissant britannique à Majorque et un ressortissant allemand sur les îles Canaries. (Jessica Jones; version française Jean Terzian)

