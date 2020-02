Coronavirus : un report des municipales "n'est pas envisagé", assure Sibeth Ndiaye

"Compte tenu des données qui sont portées à notre connaissance, nous n'envisageons pas d'empêcher les élections municipales", a affirmé la porte-parole du gouvernement.

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, le 26 février 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Pour limiter le risque de propagation du coronavirus, faut-il reporter les élections municipales des 15 et 22 mars prochain ? "Compte tenu des données qui sont portées à notre connaissance, nous n'envisageons pas d'empêcher les élections municipales", a répondu la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, interrogée jeudi 27 février sur Europe 1 sur une telle éventualité. L'hypothèse a-t-elle néanmoins été étudiée par le gouvernement ? "J'ai participé à toutes les réunions ministérielles qui concernent le coronavirus . Dans aucune de ces réunions ministérielles la question ne s'est posée d'annuler les élections municipales", a-t-elle assuré.

La porte-parole du gouvernement a réaffirmé que "ce n'est pas le politique qui décide tout seul", mais qu'il "s'appuie sur des comités d'experts scientifiques" . Alors que les oppositions ont dénoncé l'"incohérence" selon elles du gouvernement, qui a décidé du confinement d'enfants rentrés d'Italie mais a autorisé 3.000 supporteurs italiens de la Juventus Turin à se rendre à Lyon pour un match de la Ligue des champions, Mme Ndiaye a estimé qu'il ne fallait "pas prendre des décisions sur la foi de la peur". "On ne se cache pas derrière l'avis des médecins", a-t-elle défendu, "mais aujourd'hui en France, il y a moins d'une vingtaine de cas" et l'heure est à "construire", "avec beaucoup de rigueur", une "réponse graduée en fonction de l'état de propagation du virus" . "On est dans une phase où on essaie de faire en sorte que le virus ne se propage pas", a-t-elle ajouté.

Sur Public Sénat , la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gourault, interrogée sur un éventuel impact sur les municipales, a dit "ne pas voir quel est le rapport" avec ce scrutin. " Il n'y a pas d'épidémie en France et le gouvernement contrôle la situation et est totalement transparent sur la situation", a-t-elle ajouté.

Moins touchée que l'Italie voisine, la France a recensé 18 cas et deux décès dont un premier mort Français , annoncé mercredi et qui n'avait pas du tout voyagé dans les zones à risque.