Coronavirus: un "racisme latent" dénoncé par les Chinois d'Italie

Une femme passe devant un restaurant chinois via Paolo Sarpi, une rue commerçante du quartier chinois de Milan, le 30 janvier 2020 en Italie ( AFP / Miguel MEDINA )

Plusieurs personnalités connues de la communauté chinoise d'Italie ont dénoncé jeudi des "discriminations sans distinction" et un "racisme latent" de la part d'Italiens apeurés par l'épidémie de coronavirus et les risques de contagion.

Selon l'Institut national des statistiques (Istat), la communauté chinoise en Italie comptait environ 300.000 personnes fin décembre 2018.

Francesco Wu, membre de la direction de Confcommercio de Milan, le syndicat des commerçants de la capitale économique de l'Italie, a ainsi dénoncé un "racisme latent" de certains Italiens qui préconisent d'éloigner leurs enfants des enfants chinois par peur du nouveau coronavirus.

Interrogé par le quotidien La Stampa sur le fait que des mamans à Milan aient appelé sur des groupes de contact ou sur des pages Facebook à rester éloigné des enfants et commerces chinois, M. Wu, considéré comme le porte-parole de la communauté chinoise de Milan (36.000 personnes) a vivement protesté:

Des personnes devant l'entrée d'un restaurant de sushis désert via Paolo Sarpi, une rue commerçante du quartier chinois de Milan, le 30 janvier 2020 en Italie ( AFP / Miguel MEDINA )

"C'est une chose extrêmement désagréable, absurde, qui provoque la colère. C'est totalement injustifié et ça fait encore plus mal car ça implique des enfants. C'est une chose ayant à l'origine un mélange d'ignorance et de racisme latent", a-t-il déploré.

Les responsables sanitaires municipaux ont envoyé aux écoles intéressées une lettre affirmant qu'"il n'est pas nécessaire d'instaurer à l'intérieur des communautés scolaires des mesures restrictives à la présence des enfants chinois".

Soulignant que la communauté chinoise de Milan est originaire d'une région côtière de la Chine, éloignée de la ville de Wuhan, principal foyer du nouveau coronavirus, M. Wu a invité "le maire (Giuseppe Sala, NDLR) ou un autre responsable politique de la ville à s'exprimer et prendre position contre cette désinformation".

Des personnes passent devant une boutique via Paolo Sarpi, une rue commerçante du quartier chinois de Milan, le 30 janvier 2020 en Italie ( AFP / Miguel MEDINA )

"Nous craignons des épisodes de discrimination, et certains se sont déjà produits", a déclaré à l'AFP Marco Wong, conseiller municipal à Prato, interrogé au téléphone. "Mais la discrimination n'est pas seulement sociale, elle est aussi économique, avec une forte baisse de la fréquentation des restaurants chinois", a déploré M. Wong, rappelant le rôle "important" des entreprises chinoises et mixtes, italo-chinoises, dans l'économie locale.

- "Aucun sens" -

Des piétons via Paolo Sarpi, une rue commerçante du quartier chinois de Milan, le 30 janvier 2020 en Italie ( AFP / Miguel MEDINA )

Le maire de Milan a souligné mercredi que "le tourisme chinois apporte à Milan environ 300 millions d'euros de revenus chaque mois entre les hôtels, les achats et les restaurants: aujourd'hui nous sommes à -40% par rapport à la période d'avant le nouveau coronavirus".

Hu Lanbo, une journaliste chinoise arrivée en Italie il y a 30 ans et qui dirige depuis plus de 10 ans la revue mensuelle "Cina in Italia" (la Chine en Italie), a adressé une lettre ouverte "aux amis italiens".

"Croire que l'on peut attraper le nouveau coronavirus à la seule vue d'un Chinois n'a vraiment aucun sens. Je vous prie de ne pas discriminer sans distinction tous les Chinois, surtout s'il s'agit d'enfants", écrit-elle dans sa revue.

Selon un rapport du ministère du Travail et des politiques sociales concernant l'année 2018, la communauté chinoise en Italie possède environ 52.000 entreprises et 67% de la main-d'oeuvre travaille dans le commerce et la restauration.

Plus de la moitié des Chinois en Italie vivent dans le nord de la péninsule mais un gros pourcentage, 16%, se trouve concentré entre les villes voisines de Florence et Prato, en Toscane, qui abritent une florissante industrie textile.

L'Italie, comme de très nombreux autres pays du monde, a pris des mesures de sécurité pour empêcher une éventuelle propagation du nouveau coronavirus.

Un navire de croisière avec environ 7.000 personnes à son bord dont 6.000 passagers se trouvait ainsi jeudi en attente d'accoster devant le port de Civitavecchia, près de Rome, un couple de Chinois présentant des symptômes suspects de toux et forte fièvre.

Des médecins sont montés à bord pour effectuer des examens dont les résultats devraient être connus en journée, a indiqué à l'AFP un hôpital spécialisé.

