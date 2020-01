Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un premier rapatriement de Français de Chine probablement jeudi-Djebbari Reuters • 28/01/2020 à 08:34









PARIS, 28 janvier (Reuters) - Un avion partira mercredi de Paris pour la Chine afin de procéder à un premier rapatriement de Français désireux de quitter le pays en raison de l'épidémie de coronavirus qui y sévit, a annoncé mercredi le secrétaire d'Etat aux Transports. "On aura un premier vol de rapatriement qui partira demain de Paris pour revenir probablement jeudi avec des personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas de symptômes", a dit Jean-Baptiste Djebbari sur CNews. "Ces personnes seront surveillées, mises sous quatorzaine." "Et puis vous aurez un second vol dont les dates sont à déterminer avec des personnes qui sont symptomatiques, donc porteuses possiblement du virus et qui seront elles médicalisées à Paris", a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

