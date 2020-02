Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un premier cas confirmé en Roumanie Reuters • 27/02/2020 à 00:17









BUCAREST, 27 février (Reuters) - Un premier cas de contamination au nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine a été confirmé en Roumanie, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Victor Costache. Il s'agit d'un homme qui a été en contact direct avec un ressortissant italien s'étant rendu en Roumanie plus tôt dans le mois, a-t-il déclaré à des journalistes. L'homme "se trouve en bonne condition et sera transféré dans un hôpital de Bucarest" spécialisé en maladies infectieuses, a ajouté le ministre. Les tests de dépistage pratiqués sur les sept membres de la famille du patient se sont révélés négatifs, a indiqué Costache. (Radu Marinas; version française Jean Terzian)

