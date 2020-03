Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un expert auprès de Trump craint 200.000 morts aux USA Reuters • 29/03/2020 à 22:09









(Bilan actualisé §§3-4 et précisions sur les confinements avant-dernier §) 29 mars (Reuters) - Le nouveau coronavirus pourrait faire 200.000 morts et contaminer des millions de personnes aux Etats-Unis, a déclaré dimanche le principal conseiller du gouvernement fédéral sur les maladies infectieuses, alors que plusieurs grandes villes, dont New York et La Nouvelle-Orléans, craignent d'être rapidement confrontées à une pénurie de matériel médical. Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses, a estimé sur CNN que la pandémie née en Chine pourrait provoquer la mort de 100.000 à 200.000 personnes aux Etats-Unis. Selon les statistiques officielles, les Etats-Unis sont déjà le pays le plus touché au monde avec plus de 137.000 cas de contamination au coronavirus responsable de la maladie Covid-19. Le bilan y a franchi dimanche les 2.400 morts, soit un quasi-doublement en trois jours. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait état dimanche de 237 morts supplémentaires et 7.195 nouveaux cas de contamination en 24 heures dans son Etat, qui recense désormais 965 décès et 59.513 personnes contaminées, avec 1.175 hospitalisations supplémentaires depuis la veille pour un total de 8.500. L'Etat compte désormais plus de 2.000 personnes placées en soins intensifs. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré dimanche sur CNN que la ville aurait besoin de centaines de respirateurs artificiels supplémentaires dans les prochains jours et de masques, de gants et d'autres équipements médicaux d'ici le 5 avril. La Nouvelle-Orléans n'aura pour sa part plus de respirateurs artificiels disponibles aux alentours du 4 avril et les autorités de Louisiane ne savent toujours pas si elles en recevront en provenance des stocks nationaux, a dit le gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards. La Louisiane a essayé de commander 12.000 respirateurs auprès d'entreprises commerciales et elle en a reçu 192, a-t-il précisé sur CBS. Son homologue du Michigan, l'un des Etats où le coronavirus se répand le plus vite actuellement, en particulier dans le comté de Detroit, a tenu un discours aussi alarmiste. "Nous avons des infirmières qui portent le même masque du début à la fin de leur service, des masques qui sont censés être utilisés pour un seul patient à un moment précis de votre service. Nous avons besoin d'aide et nous allons avoir besoin de milliers de respirateurs", a dit Gretchen Whitmer sur CNN. Les gouverneurs d'au moins 21 Etats représentant plus de la moitié des 330 millions d'habitants des Etats-Unis ont recommandé à la population de ne pas sortir de chez elle et ont fermé les commerces non essentiels. Le président américain Donald Trump, qui a jusqu'à présent refusé tout confinement généralisé aux Etats-Unis contrairement à ce qu'ont décidé plusieurs pays européens dont la France, s'exprimera au cours d'une conférence de presse à 21h00 GMT. (Sarah N. Lynch, Doina Chiacu et Chris Sanders à Washington, Karen Freifeld à New York, Tom Polansek à Chicago et Dan Trotta version française Bertrand Boucey)

