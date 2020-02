Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un deuxième vol de rapatriés attendu en France Reuters • 02/02/2020 à 13:53









AIX-EN-PROVENCE, Bouches-du-Rhône, 2 février (Reuters) - Un deuxième appareil transportant 250 personnes - une soixantaine de Français et 180 ressortissants de 29 pays étrangers - était attendu dimanche à Istres (Bouches-du-Rhône) en provenance de Chine où sévit l'épidémie de coronavirus. L'avion devait atterrir, comme un premier vol de 180 passagers français vendredi dernier, sur la base aérienne 125 d'Istres entre 14h00 et 15h00. A son bord "250 passagers, à peu près 65 français et 180 étrangers de différentes nationalités européennes ou hors Europe", a précisé à la presse Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Une partie des personnes - les familles en priorité - seront prises en charge comme les quelque 180 premiers rapatriés dans le centre de vacances de Carry-le-Rouet, près de Marseille. Les autres seront orientées vers l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp), à la périphérie d'Aix-en-Provence. "Dans ce deuxième vol qui va arriver, il y a beaucoup d'Européens, 29 nationalités différentes - 30 avec les Français", a déclaré Jean-Yves Le Drian au "Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro. Les ressortissants étrangers seront "ramenés pour la plus grande partie d'entre eux dans leur pays d'origine immédiatement après l'arrivée." "Pour l'instant, tous les Français qui ont demandé à être rapatriés de la région de Wuhan le sont", a précisé le ministre des Affaires étrangères. "Si d'aventure il y avait d'autres cas, on peut envisager d'autres transports. S'il y avait des cas difficiles, suspects, alors on affréterait des avions sanitaires." Adrien Taquet a confirmé que les premiers tests médicaux réalisés samedi sur les Français en quarantaine à Carry-le-Rouet étaient négatifs. "Des tests ont été effectués par l'Institut hospitalo-universitaire (IHU). C'est un protocole national de dépistage des personnes à risque modéré ou élevé. Les résultats seront donnés prochainement", a précisé par ailleurs la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué. Deux personnes avaient été admises vendredi à l'hôpital marseillais de la Timone. L'une d'entre elle a regagné le centre de Carry-le-Rouet, l'autre, même si elle n'est pas atteinte par le virus, nécessite des soins et doit rester à l'hôpital, précise le communiqué. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la période d'incubation du coronavirus 2019 (2019-nCoV) est comprise entre 2 à 10 jours. (Avec Marc Leras à Marseille et Jean-Paul Pélissier, édité par Sophie Louet)

