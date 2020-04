Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un demi-millier de cas à bord du porte-avions américain Theodore Roosevelt Reuters • 11/04/2020 à 23:27









WASHINGTON, 11 avril (Reuters) - Cent-trois nouveaux cas de COVID-19 ont été diagnostiqués à bord du porte-avions Theodore Roosevelt, ce qui porte le total à 550, a annoncé samedi la marine américaine. Dans un communiqué publié sur son site Internet, la Navy précise que 92% des membres d'équipage ont subi des tests de dépistage et que 3.673 se sont avérés négatifs. Elle ajoute que 3.696 marins ont débarqué. L'épidémie à bord du porte-avions à propulsion nucléaire a indirectement entraîné mardi la démission de Thomas Modly, secrétaire par intérim de la Marine, après le tollé suscité par ses propos sur le commandant du bâtiment, qu'il a limogé. (Idrees Ali, Susan Heavey et David Brunnstro, version française Jean-Philippe Lefief)

