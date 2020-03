Coronavirus : un consortium mené par Air Liquide va fabriquer 10.000 respirateurs d'ici mi-mai, annonce Emmanuel Macron

Ils serviront à équiper les lits supplémentaires annoncés par le ministre de la Santé.

Emmanuel Macron à Saint-Barthélémy-d'Anjou, le 31 mars 2020. ( AFP / LOIC VENANCE )

Quatre groupes industriels ont créé un consortium industriel qui va fabriquer "d'ici mi-mai 10.000 respirateurs" pour équiper les hôpitaux débordés par les cas graves de malades contaminés par le coronavirus, a annoncé mardi 31 mars Emmanuel Macron.

Ce consortium mené par Air Liquide , rassemble aussi le spécialiste des équipements électriques Schneider Electric , l'équipementier automobile Valeo et le constructeur PSA , a précisé le président de la République en déplacement dans une usine de production de masques dans le Maine-et-Loire. Cette initiative autour d'un "sujet critique" pour la gestion sanitaire de l'épidémie, selon M. Macron, va s'ajouter à l'augmentation des commandes déjà passées par l'État.

Deux sites en Île-de-France

Le consortium produira des respirateurs lourds destinés à équiper les lits supplémentaires annoncés par le ministre de la Santé Olivier Véran la semaine dernière. La France veut atteindre une capacité d'environ 14.000 lits en réanimation sur le territoire national pour faire face à l'afflux de malades, contre 5.000 lits avant la crise.

Il s'agira de 8.500 modèles Osiris et de 1.500 modèles T60, plus complexes, tous deux déjà fabriqués par Air Liquide. Ils seront fabriqués dans l'usine Air Liquide Medical Systems à Antony (Hauts-de-Seine) et sur un site de PSA à Poissy (Yvelines).

Depuis le début de la crise, Air Liquide a déjà agrandi sa ligne d'assemblage pour augmenter sa production de ventilateurs de réanimation et de ventilateurs non invasifs de santé à domicile.