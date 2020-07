Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un comité indépendant va évaluer le travail de l'OMS Reuters • 09/07/2020 à 14:45









GENEVE, 9 juillet (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé jeudi la création d'un comité indépendant d'experts pour examiner sa gestion de la pandémie due au nouveau coronavirus et la réponse des Etats. Cette annonce intervient alors que Donald Trump a décidé en mai dernier de mettre un terme aux relations des Etats-Unis avec l'OMS, estimant que l'organisation onusienne était devenue une marionnette de la Chine. Le comité sera dirigé par l'ancienne Première ministre néo-zélandaise Helen Clark et l'ex-présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf, qui choisiront les membres le composant, a déclaré le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une réunion par visioconférence avec les représentants des 194 Etats membres de l'organisation. "Ce ne sera pas un rapport classique que l'on dépose sur une étagère pour qu'il prenne la poussière. C'est quelque chose que nous prenons au sérieux", a assuré le patron de l'OMS, ajoutant que le groupe d'experts rendrait un rapport préliminaire dès novembre. Selon un décompte effectué par Reuters, plus de 12 millions de personnes dans le monde ont été contaminées par le nouveau coronavirus et 548.429 ont succombé au COVID-19. (Stephanie Nebehay, John Miller et Brenna Hughes-Neghaiwi; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

