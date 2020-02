Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un cas suspect à Lyon à bord d'un car en provenance de Milan Reuters • 24/02/2020 à 12:41









LYON, 24 février (Reuters) - Un car Flixbus en provenance de Milan arrivé lundi matin en gare de Perrache, à Lyon, a été isolé en raison de la présence à bord d'un passager de nationalité italienne soupçonné d'être porteur du coronavirus. L'Agence régionale de Santé indique avoir dépêché des équipes sur place "pour évaluer la situation". L'un des passagers, qui présente des symptômes grippaux, a été évacué vers un hôpital et les autres sont confinés à l'isolement dans le bus, stationné dans un endroit non passant de la gare. L'épidémie de coronavirus qui touche actuellement l'Italie inquiète la région lyonnaise, voisine de l'Italie avec laquelle elle entretient de nombreuses relations économiques et touristiques. Le 26 février, Lyon doit accueillir la Juventus de Turin pour un match de football où sont attendus de nombreux supporters italiens. (Catherine Lagrange, édité par Blandine Hénault)

