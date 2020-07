Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un budget de l'UE réduit pour parvenir à un accord sur le fonds de relance-source Reuters • 02/07/2020 à 13:34









par Robin Emmott BRUXELLES, 2 juillet (Reuters) - Les négociateurs de l'Union européenne proposeront aux chefs d'Etat et de gouvernement du bloc un budget 2021-2027 légèrement inférieur au projet dévoilé en mai dernier par la Commission européenne afin de parvenir à un accord sur le fonds de relance post-pandémique, a déclaré mercredi un haut responsable de l'UE. La Commission européenne a proposé le 26 mai un budget pluriannuel commun qui serait porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans, en complément d'un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise du coronavirus. Un budget 2021-2027 plus modeste vise à convaincre certains pays du Nord, à commencer par les Pays-Bas, d'accepter le plan relance de 750 milliards d'euros. "C'est tactique. Nous devons trouver un équilibre. Il y a encore un long chemin à parcourir", a déclaré ce responsable de l'UE, qui n'a pas souhaité donner son identité car il participe aux négociations. Selon lui, Charles Michel, président du Conseil européen, proposera un budget compris entre 1.050 et 1.094 milliards d'euros. La conclusion d'un accord sur le fonds de relance a une plus grande portée économique et symbolique pour le bloc communautaire, accusé par ses détracteurs, d'un manque de réactivité dans la gestion de la pandémie. Charles Michel fera une proposition sur le budget la semaine prochaine avec l'espoir d'obtenir l'accord des Etats membres lors du conseil européen des 17 et 18 juillet, a ajouté le responsable. (Avec James Mackenzie à Rome; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

