Coronavirus-Trump suspend le financement de l'OMS

WASHINGTON, 15 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait demandé à son administration de cesser de financer l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) suite à sa gestion de la pandémie de coronavirus. S'exprimant lors d'un point de presse à la Maison blanche, le président américain a déclaré que l'OMS avait "failli à ses devoirs essentiels" et devait "être tenue pour responsable". Il a déclaré que l'organisation avait encouragé la "désinformation" de la Chine sur le virus, ce qui aurait conduit à une épidémie plus importante que celle qui se serait produite autrement. La suspension du financement de la part des Etats-Unis était prévisible, Donald Trump étant de plus en plus critique envers l'organisation alors que la crise sanitaire se poursuit. Les Etats-Unis sont le plus grand donateur de l'OMS et ont contribué plus de 400 millions de dollars à l'organisation en 2019, environ 15% de son budget. (Jeff Mason, Steve Holland, Michelle Nichols et Patricia Zengerle, version française Camille Raynaud)

