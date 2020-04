Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump salue les projets de levée des restrictions dans certains Etats US Reuters • 22/04/2020 à 22:44









par Rich McKay et Maria Caspani 22 avril (Reuters) - Donald Trump s'est réjoui mercredi des annonces de quelques Etats aux mains des républicains en vue d'une levée des restrictions imposées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus mais le gouverneur démocrate de New York, principal foyer épidémique aux Etats-Unis, a au contraire jugé que "ce n'est pas le moment d'agir de manière stupide". Une poignée d'Etats, essentiellement dans le sud des Etats-Unis, ont entrepris d'alléger leurs directives en matière de confinement afin de redémarrer leurs économies brusquement freinées par la crise sanitaire. Le président américain, qui cherchera à se faire réélire le 3 novembre, leur a adressé un message de soutien sur Twitter. "Des Etats sont en train de se remettre en marche en sécurité. Notre pays commence à nouveau à être OUVERT. Une attention particulière est et sera toujours donnée à nos bien-aimés seniors (à part moi!)", a écrit Donald Trump, âgé de 73 ans. Les mesures de confinement ou de restrictions des déplacements prises par différents Etats ou collectivités locales ont affecté environ 94% des Américains. Cette stratégie de lutte contre l'épidémie a paralysé une partie de l'activité économique, avec notamment des fermetures obligatoires de commerces, et entraîné une flambée du chômage avec plus de 20 millions de chômeurs en plus aux Etats-Unis en à peine un mois. Le débat fait désormais rage au niveau politique sur le calendrier et les modalités de la levée de ces restrictions pour permettre un redémarrage de l'économie, alors que le nouveau coronavirus a déjà fait plus de 46.000 morts et plus de 815.000 contaminés aux Etats-Unis selon un décompte de Reuters. LEVÉES DE RESTRICTIONS EN VUE AU TEXAS ET EN GÉORGIE Greg Abbott, gouverneur du Texas, a annoncé mercredi qu'il dévoilerait la semaine prochaine un plan de redémarrage général de l'économie de son Etat au cours de la première semaine de mai. "Ce sera général. Nous voulons faire en sorte d'ouvrir autant d'entreprises que possible", a dit l'élu républicain sur Fox Business Network. "Cependant, nous voulons faire en sorte de le faire de manière très sûre qui ne déclenche pas une propagation du COVID-19." Son homologue de Géorgie, Brian Kemp, également républicain, a autorisé la réouverture des salles de sport, des salons de coiffure, des salles de bowling et des salons de tatouage et de massage vendredi, suivis la semaine prochaine par les cinémas et les restaurants. Andrew Cuomo, gouverneur démocrate de New York, a au contraire mis en garde contre une possible "deuxième vague" de contaminations si les restrictions sont levées de manière imprudente. "Ce n'est pas le moment d'agir stupidement", a-t-il dit. "Davantage de personnes vont mourir si nous ne sommes pas intelligents." Andrew Cuomo, qui a rencontré Donald Trump mardi quelques jours après de violents échanges par médias interposés entre les deux hommes, a déclaré que les responsables locaux ressentaient une pression politique pour rouvrir les commerces mais que celle-ci ne devait pas les amener à prendre de mauvaises décisions. Donald Trump a aussi évoqué mercredi la réouverture des parcs nationaux aux Etats-Unis, sans plus de détails. Le National Park Service a fait savoir dans un communiqué que des décisions seraient apportées "dans les prochains jours". (Lisa Lambert, Susan Heavey, Doina Chiacu et Jeff Mason à Washington, Rich McKay à Atlanta, Maria Caspani à New York, Lisa Shumaker à Chicago et Nathan Layne à Wilton, Connecticut version française Bertrand Boucey)

