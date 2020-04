Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump réclame un plan de $2.000 mds pour les infrastructures aux USA Reuters • 31/03/2020 à 17:22









WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - Donald Trump a exhorté mardi le Congrès des Etats-Unis à approuver un plan d'investissements de 2.000 milliards de dollars (près de 1.820 milliards d'euros) dans les infrastructures du pays, comme les routes ou les ponts. Dans l'esprit du président américain, ce plan serait inscrit dans le prochain texte en cours de rédaction au Congrès sur les mesures destinées à atténuer l'impact économique de la pandémie de coronavirus, que les parlementaires américains qualifient de loi de "phase 4". "Avec des taux d'intérêt pour les Etats-Unis à ZERO, c'est le bon moment pour faire notre loi sur les infrastructures attendue depuis des décennies. Elle doit être TRES GRANDE & AUDACIEUSE, Deux Milliards de Dollars, et se concentrer uniquement sur les emplois et sur la reconstruction des infrastructures jadis grandes de notre Pays ! Phase 4", a écrit Donald Trump sur Twitter. (Lisa Lambert et Tim Ahmann version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

