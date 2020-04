Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump proche d'un plan de redémarrage de l'activité avant le 1er mai Reuters • 15/04/2020 à 08:16









WASHINGTON, 15 avril (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a déclaré mardi qu'il était sur le point d'achever un plan de sortie du confinement pour permettre à l'économie américaine de repartir, certaines régions du pays étant susceptibles de redémarrer avant le 1er mai. Debout dans la roseraie de la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré qu'il "autoriserait" - bien que certains experts doutent qu'il dispose d'un tel pouvoir - les 50 gouverneurs à mettre en oeuvre des plans de déconfinement dans leurs Etats en temps opportun. Il a précisé qu'il s'adresserait à eux par visioconférence jeudi. Le président américain est sous pression pour relancer l'économie à l'approche des élections de novembre alors que des millions de personnes ont perdu leur emploi avec l'arrêt de pans entiers de l'économie pour contenir la propagation du virus. "Nous pensons que certains des gouverneurs seront d'accord pour redémarrer l'activité encore plus tôt", a déclaré Donald Trump. "D'autres vont devoir prendre plus de temps." Donald Trump avait auparavant déclaré qu'il espérait une reprise de l'activité d'ici Pâques, soit à la mi-avril, mais les projections sur le nombre de contaminations et de décès l'en ont dissuadé. Dans une interview accordée à CNN mardi, le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu'il ne suivrait pas les ordres de Donald Trump en cas de menace pour les New Yorkais. Donald Trump a déclaré qu'il ne ferait pas pression sur les Etats pour qu'ils redémarrent l'activité et il a ajouté que chaque Etat disposerait de son propre calendrier. (Jeff Mason et Alexandra Alper, avec Steve Holland, Eric Beech et Mohammed Zargham; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

