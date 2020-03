Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump parle d'une "guerre médicale" Reuters • 19/03/2020 à 17:21









WASHINGTON, 19 mars (Reuters) - Donald Trump a promis jeudi de gagner la "guerre médicale" contre la propagation du Coronavirus et a invité la Food and Drug Administration à lever tous les obstacles administratifs à l'approbation d'un traitement. "C'est une guerre médicale, nous devons la gagner", a déclaré le président des Etats-Unis, lors d'une conférence de presse à la Maison blanche. "Nous devons lever toutes les barrières", a-t-il souligné, en promettant la mise à disposition rapide de chloroquine, un antipaludique qui pourrait être efficace. (Jeff Mason, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.