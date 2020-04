Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump ordonne l'arrêt des exportations de masques Reuters • 04/04/2020 à 03:06









WASHINGTON, 4 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a ordonné vendredi à son administration de stopper les exportations de masques de type N95 et d'autres équipements de protection nécessaires pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Dans un communiqué, il a indiqué avoir invoqué le "Defense Production Act", qui lui confère des pouvoirs exceptionnels en temps de crise, et déclaré que sa décision était "une nouvelle mesure dans notre lutte actuelle contre la mise en réserve, la hausse des prix et le profit en empêchant les exportations préjudiciables" du matériel de protection indispensable face à l'épidémie. Plus tôt dans la journée, lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré que le gouvernement recommandait désormais aux Américains de se couvrir le visage, sur la base du volontariat, pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

