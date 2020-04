Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump ordonne à son administration d'aider l'Italie Reuters • 11/04/2020 à 03:55









WASHINGTON, 11 avril (Reuters) - Donald Trump a demandé vendredi à de hauts représentants de son administration de venir en aide à l'Italie dans la lutte contre le coronavirus en fournissant notamment au pays européen du matériel médical et de l'aide humanitaire. Dans un mémo adressé à plusieurs membres du gouvernement, le président américain a ordonné une série de mesures dont la mise à disposition du personnel américain déployé en Italie pour fournir des services de télémédecine, contribuer à bâtir des hôpitaux de campagne et transporter des fournitures. L'Italie est le pays au monde qui compte le plus grand nombre de décès causés par le COVID-19, avec près de 19.000 morts selon le dernier bilan rapporté vendredi par les autorités italiennes. (Mohammad Zargham; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.