Coronavirus-Trump n'envisage pas de confinement général aux USA

WASHINGTON, 20 mars (Reuters) - Donald Trump a déclaré vendredi ne pas envisager pour le moment un confinement général de toute la population aux Etats-Unis pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, une mesure qui ne sera probablement jamais nécessaire à ses yeux. La Californie, particulièrement touchée par ce coronavirus, a ordonné jeudi le confinement de sa population. S'exprimant au cours d'une conférence de presse, le président américain a aussi déclaré ne pas être loin d'un accord avec les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, sur un ensemble de mesures de soutien aux ménages et aux entreprises américaines face aux conséquences économiques de cette crise sanitaire. Il a annoncé que les Etats-Unis et le Mexique s'étaient entendus pour restreindre les déplacements non-essentiels à leur frontière. Donald Trump a jugé que, dans ce contexte de pandémie mondiale, l'immigration illégale "menace de créer la tempête absolue". (Ted Hesson version française Bertrand Boucey)

