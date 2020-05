Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump maintient "indéfiniment" la task force, recentrée sur les traitements Reuters • 06/05/2020 à 17:40









par Susan Heavey et Doina Chiacu WASHINGTON, 6 mai (Reuters) - L'équipe coordonnant la lutte contre le coronavirus aux Etats-Unis sera maintenue, mais elle sera recentrée sur le traitement de la maladie et l'assouplissement du confinement, sa composition pouvant être également modifiée, a déclaré mercredi le président américain La veille, Donald Trump avait dit envisager de dissoudre cette équipe et de la remplacer par "quelque chose sous une forme différente" alors que le pays s'apprête à amorcer la réouverture de pans entiers de l'économie, qui ont souffert des mesures de restriction pour freiner la propagation du virus. Mardi, le locataire de la Maison blanche avait également déclaré être conscient que le déconfinement pourrait affecter "certaines personnes". "Certaines personnes seront-elles touchées? Oui. Certaines personnes seront-elles gravement touchées? Oui. Mais nous devons ouvrir notre pays et nous devons l'ouvrir bientôt", avait-il dit à la presse lors d'une visite d'une usine de fabrication de masques dans l'Arizona au cours de laquelle il ne portait aucune protection. Mercredi, dans une série de tweets, Donald Trump a déclaré que fort de son succès la mission du groupe de travail continuerait pour une durée "indéterminée" en mettant l'accent sur la "SÉCURITÉ ET LA RÉOUVERTURE DE NOTRE PAYS". Il se peut que nous allégeons ou augmentons ses effectifs, a-t-il poursuivi, ajoutant que la mission de la "task force" sera recentrée sur les vaccins et la thérapie. (Susan Heavey et Doina Chiacu; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

