Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump dit apprécier la "transparence" de la Chine Reuters • 25/01/2020 à 00:16









WASHINGTON, 25 janvier (Reuters) - Le président américain Donald Trump a salué vendredi la gestion par la Chine de l'apparition du coronavirus, qui a fait 26 morts en Chine et contaminé plus de 800 personnes depuis qu'il s'est déclaré le mois dernier à Wuhan, dans le centre de la Chine. "La Chine travaille très dur pour combattre le coronavirus. Les Etats-Unis apprécient grandement leurs efforts et leur transparence. Tout va bien finir", a écrit sur Twitter le président américain. "En particulier, de la part du peuple américain, je veux remercier le président Xi !", a-t-il ajouté à l'adresse de son homologue chinois. Les autorités sanitaires américaines ont confirmé vendredi un deuxième cas de coronavirus, à Chicago. Il s'agit d'une femme âgée de 60 ans qui s'était rendue le mois dernier à Wuhan et est rentrée aux Etats-Unis le 13 janvier. (Lisa Lambert; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.