Coronavirus-Trump dévoile un projet de réouverture de l'économie US

WASHINGTON, 17 avril (Reuters) - Donald Trump a dévoilé jeudi une série de directives pour une reprise de l'activité économique, très affectée par la crise sanitaire, en déclarant que les Etats devaient engager un processus en différentes phases pour permettre aux Américains de retourner au travail lorsque les conditions le permettaient. S'exprimant lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, le président américain a dit que la population était toujours appelée à respecter les mesures de distanciation sociale et à ne pas se rendre au travail en cas de symptômes du coronavirus. (Jeff Mason, Steve Holland, Alexandra Alper et Eric Beech; version française Jean Terzian)

