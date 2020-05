Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump déplore le cap des 100.000 morts franchi aux USA Reuters • 28/05/2020 à 16:17









WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump est sorti jeudi de son silence pour déplorer le passage par les Etats-Unis du cap des 100.000 morts liés à l'épidémie de coronavirus. "Nous venons de franchir une étape très triste avec le décès de 100.000 personnes imputé à la pandémie liée au coronavirus. A toutes les familles et amis de personnes décédées, je tiens à exprimer mes sincères condoléances et mon amour pour tout ce qu'ils représentaient et représentent. Dieu soit avec vous!" a-t-il écrit sur Twitter. Le coronavirus a tué plus de 100.000 personnes aux Etats-Unis, selon un décompte effectué mercredi par Reuters sur la base de données officielles, alors même que le ralentissement du nombre de nouveaux décès a incité les commerces à rouvrir et les Américains à sortir du confinement. Le bilan américain est le plus lourd au niveau mondial, l'épidémie ayant causé la mort de plus de 350.000 personnes dans le monde. (Doina Chiacu; version française Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)

