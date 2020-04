Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump "attristé" d'apprendre que Johnson est en soins intensifs Reuters • 07/04/2020 à 00:36









WASHINGTON, 7 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré lundi avoir été attristé d'apprendre que Boris Johnson, malade du COVID-19, avait été placé en soins intensifs, et que les Américains priaient pour le Premier ministre britannique, "un ami de notre nation". S'exprimant lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche, le président américain a décrit le dirigeant britannique comme quelqu'un de "solide, déterminé, qui n'abandonne pas". Il a indiqué avoir demandé à deux compagnies pharmaceutiques d'entrer en contact avec le gouvernement britannique afin de lui proposer leurs services. "Nous avons contacté tous les médecins de Boris et nous allons voir ce qui va être mis en place. Mais ils sont prêts", a dit Trump, soulignant la gravité de la situation. (Diane Bartz et Tim Ahmann; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.