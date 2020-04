Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump annonce des directives pour la réouverture de l'économie Reuters • 16/04/2020 à 01:50









WASHINGTON, 16 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il annoncerait de "nouvelles lignes directrices" pour la réouverture de l'économie lors d'une conférence de presse jeudi. "Le combat continue mais les données suggérent que le pays a dépassé le pic des nouvelles infections" a dit Donald Trump lors d'un point presse à la Maison Blanche. Le président républicain insiste pour rouvrir les entreprises américaines et mettre fin aux ordres selon lesquels les Américains doivent rester chez eux pour lutter contre la propagation de la maladie. Des millions d'Américains ont perdu leur emploi et des milliers d'entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes durant le confinement. Le nombre de décès liés au coronavirus a dépassé mercredi le cap des 30.000 aux Etats-Unis. (Steve Holland et Patricia Zengerle, version française Camille Raynaud)

