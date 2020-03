Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Trump "aimerait" que les magasins rouvrent pour Pâques, le 12 avril Reuters • 24/03/2020 à 19:01









WASHINGTON, 24 mars (Reuters) - Donald Trump a émis le souhait mardi que les magasins rouvrent aux Etats-Unis d'ici au dimanche de Pâques, le 12 avril cette année, soit dans moins de trois semaines. "J'aimerais que ce soit ouvert pour Pâques, je vous le dis tout de suite", a dit le président américain sur Fox News. Plus de 10.000 cas supplémentaires ont été comptabilisés en 24 heures aux Etats-Unis, qui recensent désormais plus de 46.160 cas confirmés. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Etats-Unis pourraient devenir le principal foyer de la pandémie dans le monde. Des dizaines de milliers d'entreprises sont désormais fermées tandis que différents Etats, dont la Californie et l'Etat de New York, ont pris des mesures de confinement, demandant au total à 100 millions d'habitants - près du tiers de la population - de rester chez eux. (Diane Bartz version française Henri-Pierre André)

