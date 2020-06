Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trente-cinq morts de plus depuis vendredi en France Reuters • 29/06/2020 à 19:07









(Actualisé avec nombre de cas, dernier para) PARIS, 29 juin (Reuters) - L'épidémie due au nouveau coronavirus a fait 35 morts de plus depuis vendredi en France, ce qui porte le bilan à 29.813 décès à l'échelle nationale, a annoncé lundi la Direction générale de la santé (DGS). Ce bilan quotidien ne concerne que les décès dans les hôpitaux. Les chiffres concernant les Ehpad et autres établissements médicosociaux seront actualisés mardi. Au total, 8.688 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du COVID-19, ce qui fait 198 de moins que vendredi. En ce qui concerne les patients en réanimation, ils sont 619 lundi alors qu'il y en avait 634 vendredi. Le total de cas groupés de contaminations ("clusters") est de 293 depuis le 9 mai, deux jours avant le début du déconfinement, dont sept nouveaux et 167 clôturés depuis, précise la DGS. Le nombre de personnes contaminées en France depuis le début de l'épidémie atteint désormais 164.260, soit 1.324 de plus que vendredi, selon Santé publique France. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

