Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Transports-Djebbari appelle à une harmonisation des règles sanitaires dans l'UE Reuters • 02/05/2020 à 18:10









PARIS, 2 mai (Reuters) - Le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé samedi avoir signé avec ses homologues allemand, italien et espagnol un appel coinjoint à la Commission européenne pour qu'elle contribue à la bonne coordination des mesures sanitaires de déconfinement s'agissant des transports transfrontaliers au sein de l'Union européenne (UE). "L'Union européenne a un rôle clé à jouer dans la définition de solutions concrètes pour assurer une bonne harmonisation des règles lors du déconfinement pour les transports", a-t-il dit dans un communiqué après la tenue mercredi d'un Conseil informel des ministres des Transports de l'UE. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont aussi demandé à ce que la Commission autorise les compagnies aériennes et maritimes à pouvoir privilégier, à titre temporaire, des remboursements sous forme d'avoirs au bénéfice des passagers dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie. Les quatre Etats ont aussi pris position en faveur d'un soutien financier au secteur du fret ferroviaire. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a indiqué samedi que le confinement mis en place le 17 mars dernier en France avait déjà coûté deux milliards d'euros à la compagnie. Il a rappelé que le port du masque serait obligatoire dans les trains et qu'une place sur deux seulement serait accessible pour respecter les règles de distance minimale. (Blandine Hénault, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.