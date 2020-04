Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Toyota prévoit une reprise partielle à Onnaing à partir du 22 avril Reuters • 14/04/2020 à 11:45









PARIS, 14 avril (Reuters) - Toyota 7203.T a annoncé mardi prévoir une relance partielle de son activité à Onnaing (Nord) à compter du 22 avril. Le constructeur automobile japonais avait décidé le mois dernier de suspendre la production dans ses usines en Europe, notamment à Onnaing, en raison de la pandémie de coronavirus. Le site d'Onnaing, près de Valenciennes, emploie près de 4.000 personnes et assemble la Yaris. La plupart des autres usines du groupe en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie resteront fermées pour le moment, indique Toyota, dans un communiqué. (Naomi Tajitsu et Tim Kelly; version française Claude Chendjou)

