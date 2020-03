Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Total suspend son programme de rachat d'actions Reuters • 23/03/2020 à 08:39









PARIS, 23 mars (Reuters) - Total TOTF.PA a dévoilé lundi un plan d'action "immédiat" pour s'adapter au contexte du plongeon des cours du brut, annonçant notamment la suspension de son programme de rachat d'actions. Dans un communiqué, le groupe pétrolier français dit devoir prendre en compte le retour du cours du baril autour de 30 dollars, près de la moitié de sa valeur au 1er janvier. Total a annoncé la mise en place d'un plan d'économie de Capex organiques à plus de 3 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros d'euro) afin de maintenir ses investissements nets à moins de 15 milliards de dollars (14 milliards d'euros) en 2020. Le groupe annonce en outre des économies de 800 millions de dollars en 2020 (745 millions d'euros) sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 300 millions (280 millions d'euros) annoncés précédemment. Il indique enfin qu'il suspend son programme de rachat d'actions, qui était fondé sur un cours du baril à 60 dollars, et dont le montant annoncé était de 2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros). Le groupe précise avoir racheté 550 millions de dollars (512 millions d'euros) de titres au cours des deux premiers mois de l'année. (Rédaction de Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +5.00%