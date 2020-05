Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Total stabilise son dividende, renforce ses économies Reuters • 05/05/2020 à 08:41









PARIS, 5 mai (Reuters) - Total TOTF.PA a publié mardi des résultats en fort recul au titre du premier trimestre 2020, marqués par la chute des prix et de la demande de pétrole dues au coronavirus, et a stabilisé son dividende tout en renforçant son plan d'économies pour faire face à la crise. La deuxième compagnie pétrolière européenne par la capitalisation boursière, derrière Shell RDSa.L , anticipe en outre désormais une production comprise entre 2,95 et 3 millions de barils équivalent pétrole par jour en 2020, soit une réduction d'au moins 5% par rapport à ses précédentes prévisions, en raison notamment de ses mesures de baisse volontaire au Canada et des quotas décidés par "l'Opep+". Après avoir annoncé fin mars que ses investissements nets seraient maintenus en-dessous de 15 milliards de dollars cette année, Total vise désormais un niveau inférieur à 14 milliards, soit une baisse de 25% environ par rapport à ce qu'il prévoyait en février. Le plan d'économies de coûts opératoires, annoncé fin mars à 800 millions de dollars, est pour sa part porté à plus d'un milliard, auquel s'ajoutera également plus d'un milliard d'économies sur les coûts de l'énergie. Total a enregistré un résultat net ajusté de 1,78 milliard de dollars au premier trimestre (-35%) et une production en hausse de 5%, à 3,086 millions de barils équivalent pétrole par jour. Le groupe a fixé son acompte sur dividende à 0,66 euro par action, stable par rapport à celui du premier trimestre 2019, et va proposer à l'assemblée générale de ses actionnaires de mettre en place l'option d'un paiement en actions pour le solde du dividende de 2019. Total, qui a suspendu son programme de rachat d'actions le mois dernier, a également indiqué que son PDG Patrick Pouyanné prévoyait de réduire de 25% son salaire fixe pour le reste de l'année, à compter du mois de mai. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +5.02% BP LSE +1.46%