Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Tests négatifs pour les personnes rapatriées dimanche en France Reuters • 03/02/2020 à 07:57









PARIS, 3 février (Reuters) - Les tests pratiqués sur une vingtaine de personnes rapatriées dimanche en France en provenance de Chine et présentant des symptômes pouvant correspondre au coronavirus 2019-nCoV sont négatifs, a déclaré lundi Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé. "Tous ces tests se sont révélés négatifs et toutes ces personnes ont pu rejoindre les centres" de confinement où sont placées les personnes rapatriées, a dit Adrien Taquet sur BFM TV. Un deuxième avion transportant 254 personnes originaires de 30 pays est arrivé dimanche en France en provenance de Chine où sévit l'épidémie de coronavirus. Parmi les passagers, certains présentaient des symptômes possibles de coronavirus. Seize ont poursuivi leur voyage vers leurs pays d'origine et 20 autres, maintenus à l'isolement sur la base d'Istres, se sont soumis à un test de dépistage, a déclaré dimanche soir la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. (Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.