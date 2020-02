Coronavirus: tests négatifs pour les derniers rapatriés, le confinement se poursuit

Les rapatriés du deuxième vol en provenance de Wuhan sont escortés le 2 févier 2020 depuis Istres où ils ont atterri ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Dans une résidence de vacances ou un centre de formation des pompiers, tous les rapatriés arrivés dimanche de Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, ont entamé lundi leur période de confinement, après des tests "négatifs" pour la vingtaine d'entre eux qui présentaient des symptômes douteux.

Lundi, la préfecture des Bouches-du-Rhône dénombrait 224 personnes, en très grande majorité françaises, en confinement dans le centre de vacances Vacanciel de la station balnéaire de Carry-le-Rouet, près de Marseille, et 76 personnes, dont 19 Français, à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence.

Après une première évacuation vendredi, un Airbus A380 s'est posé dimanche après-midi sur la base militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône) avec à son bord 254 personnes, dont 64 Français et des passagers d'une trentaine d'autres nationalités.

124 étrangers sont retournés dans leur pays par avion. En revanche, "une soixantaine de non Européens d'origines variées, Mexique, Rwanda, Brésil, Géorgie" sont restés sur le sol français, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

- "Conditions excellentes" -

Parmi les passagers de ce deuxième vol, 36 avaient présenté des symptômes à leur arrivée à Istres. Seize d'entre eux sont immédiatement repartis dans leurs pays mais "une vingtaine" de ressortissants français et non-européens ont dû rester sur le tarmac à Istres, afin d'être testés --ce sont eux dont tous les tests se sont révélés négatifs, a annoncé lundi matin le secrétaire d'Etat Adrien Taquet.

A Carry-le-Rouet, tous les rapatriés ont été réunis dans l'après-midi pour que les autorités sanitaires leur annoncent la nouvelle, accueillie par des applaudissements, selon Sébastien Ricci, un des trois journalistes de l'AFP déployés à Wuhan et rapatriés vendredi.

"Ca se passe très bien, les gens ont pris leurs marques. Les nouvelles personnes qui sont arrivées hier (dimanche) se sont intégrées immédiatement. Le centre est maintenant rodé en termes d'organisation. Nous avons un bon retour de satisfaction de la part des gens qui ne s'attendaient pas à avoir d'aussi bonnes conditions hôtelières", a déclaré à l'AFP Marc Zyltman, responsable de la Croix-Rouge sur le site de Carry-le-Rouet.

"On oublie presque qu'on est confiné, il nous arrive parfois d'oublier de mettre un masque sur le visage quand on sort de notre chambre, mais on est très vite rappelé à l'ordre", abonde Sébastien Ricci: "Le personnel médical est très présent et les conditions excellentes. Les gens ont conscience qu'ils sont très chanceux d'être là".

A Aix-en-Provence, le cadre de l'Ecole des officiers de sapeurs pompiers, située dans une zone d'activités à une dizaine de kilomètres du centre-ville, est plus austère, a expliqué à l'AFP la députée des Bouches-du-Rhône, Anne Laurence Petel (LREM), qui a visité les lieux dimanche: "Les lieux sont flambants neufs, mais spartiates, car ils sont normalement occupés par des officiers en formation".

"Les lieux clôturés sont vastes et comptent une pinède, mais c'est assez vide", a poursuivi Mme Petel qui a lancé une collecte sur les réseaux sociaux de livres et de jeux de société.

- Plus de morts que le Sras -

La mairie d'Aix-en-Provence organisera mardi matin une réunion d'information à destination des habitants à proximité du centre de confinement.

La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a précisé sur France 2 que tous les rapatriés seraient "évidemment suivis comme tous ceux qui sont aujourd'hui en quarantaine avec des prises de température régulières".

Après ces deux vols, tous les Français qui en avaient fait la demande ont été rapatriés, a-t-elle ajouté.

L'école d'officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence où sont arrivés de nouveaux rapatriés de Wuhan, le 2 févier 2020 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Alors que plusieurs pays ont entamé les opérations pour rapatrier leurs ressortissants de Wuhan, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a salué dimanche une coopération "remarquable" avec les autorités chinoises, précisant que le rapatriement du personnel diplomatique français n'était pas à l'ordre du jour.

En France, aucun nouveau cas n'a été diagnostiqué: il y a toujours six patients atteints, dont un seul, un Chinois âgé de 80 ans, restait lundi en réanimation à Paris. Les cinq autres sont hospitalisés à Paris et Bordeaux.

Le nombre d'infections confirmées au nouveau coronavirus en Chine a grimpé à plus de 17.200 et il s'est propagé dans plus d'une vingtaine de pays. Il a fait jusqu'à présent 361 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), soit plus de morts qu'à l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003.

Les pays du G7 vont se concerter pour apporter une réponse commune au nouveau coronavirus, a annoncé le ministre allemand de la Santé après un entretien téléphonique à ce sujet avec son homologue américain.

