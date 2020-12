Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Tesco va rembourser £585 millions d'aides publiques Reuters • 02/12/2020 à 11:04









LONDRES, 2 décembre (Reuters) - Tesco TSCO.L a annoncé mercredi vouloir rembourser 585 millions de livres (648 millions d'euros) d'aides du gouvernement britannique pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, expliquant que le pire de la crise était désormais derrière lui. Les grands groupes de distribution britanniques ont obtenu de bons résultats pendant la pandémie, mais ont été critiqués par des parlementaires et des médias pour avoir versé des dividendes à leurs actionnaires tout en recevant l'argent des contribuables sous forme d'un allégement de la taxe foncière. Ils ont néanmoins répliqué qu'il était justifié d'accepter cet argent en raison des coûts énormes auxquels ils avaient dû faire face pour nourrir la nation pendant la crise. Le mois dernier, la première chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne avait estimé à 725 millions de livres le coût de la pandémie sur son exercice financier 2020-21, soit bien plus que la somme des allègements fiscaux reçus. Tesco a déclaré avoir fait preuve de résistance face à la crise du coronavirus et que, contrairement à de nombreuses autres entreprises, elle avait pu poursuivre ses activités tout au long de l'année. (James Davey, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SAINSBURY LSE -3.08% TESCO PLC LSE -1.75%