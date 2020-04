Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Tensions entre Trump et des gouverneurs sur le redémarrage de l'économie US Reuters • 17/04/2020 à 23:24









par Maria Caspani et Nathan Layne NEW YORK, 17 avril (Reuters) - Donald Trump s'en est pris vendredi à plusieurs gouverneurs démocrates pour leur gestion de l'épidémie de coronavirus dans leur Etat, alors que les tensions ne cessent de croître entre le président des Etats-Unis et certains exécutifs locaux sur le calendrier et les modalités de la levée des restrictions entravant l'activité économique du pays. Donald Trump a notamment écrit sur Twitter le message "Libérez le Michigan", une référence manifeste aux vives critiques et aux manifestations dirigées contre la gouverneure de cet Etat, Gretchen Whitmer, en raison de ses mesures strictes de confinement destinées à enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Le président américain a publié des messages identiques concernant le Minnesota et la Virginie, dont les gouverneurs démocrates sont là aussi la cible de manifestations de ses partisans dénonçant les restrictions de déplacements. Le paroxysme a été atteint avec le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dont la conférence de presse quotidienne à la télévision s'est transformée en affrontement en temps réel avec Donald Trump, qui réagissait sur Twitter. Andrew Cuomo, dont l'Etat est le principal foyer de l'épidémie aux Etats-Unis, a lancé une série d'invectives contre le président américain en réponse à une question d'un journaliste l'interrogeant sur un tweet présidentiel reprochant à New York d'avoir réclamé trop d'aide sans l'utiliser pleinement. Donald Trump avait écrit que le gouverneur démocrate avait réclamé un nombre "ridiculement" élevé de respirateurs artificiels au plus fort de la crise. "FAITES VOTRE TRAVAIL" Andrew Cuomo a répliqué que le président devrait "peut-être se lever et aller travailler" au lieu de regarder la télévision. Il l'a aussi accusé de favoriser le secteur du transport aérien et d'autres de ses connaissances dans le milieu des affaires, au détriment de l'aide à apporter aux Etats. Le gouverneur, qui s'était jusque là abstenu de toute critique trop frontale de Donald Trump dans ses interventions quotidiennes, a cette fois reproché à l'administration fédérale de rejeter sur les Etats la responsabilité du redémarrage de leurs économies sans leur fournir les ressources financières nécessaires. "Y a-t-il le moindre financement pour que je puisse faire ce que vous voulez qu'on fasse? Non", a-t-il dit, en accusant le président de "faire porter le chapeau" aux Etats. Alors qu'Andrew Cuomo s'exprimait à Albany, Donald Trump, à Washington, est revenu sur Twitter pour le critiquer. "Le gouverneur Cuomo devrait passer plus de temps à 'faire' et moins à 'se plaindre'. Bougez-vous et faites votre travail. Arrêtez de parler!", a écrit le président. "Nous vous avons construit des milliers de lits d'hôpital dont vous n'aviez pas besoin ou que vous n'utilisez pas, fourni un grand nombre de respirateurs que vous auriez dû avoir et vous avons aidé avec (...) des tests que vous devriez pratiquer." Interrogé par un journaliste l'informant de ces nouveaux messages, Andrew Cuomo a répondu: "Combien de fois voulez-vous que je dise 'merci', mais je vous dis 'merci' de faire votre travail. C'était votre rôle en tant que président." LE PROBLÈME DES TESTS Le gouverneur, dont l'Etat de New York est le plus touché du pays avec quasiment la moitié des quelque 35.000 morts recensés par Reuters aux Etats-Unis, a affirmé que Donald Trump avait constamment refusé d'aider les Etats à multiplier les tests parce que c'était "trop difficile" et "trop compliqué". Donald Trump a présenté jeudi des directives pour que les Etats américains sortent du confinement destiné à éviter la propagation du coronavirus et reprennent une activité économique, alors que près de 22 millions d'Américains se sont inscrits au chômage au cours des quatre dernières semaines. Les Etats qui remplissent les conditions fédérales exposées par Donald Trump en terme de maîtrise de l'épidémie pouvaient ainsi engager dès ce vendredi la première phase du processus de reprise de l'activité. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié vendredi trois décrets en vue d'un redémarrage de l'activité dans l'Etat, dont l'économie est la deuxième du pays. Il a toutefois prévenu que le processus serait lent, progressif et réversible. Des gouverneurs et des experts des questions de santé pensent cependant que seul un vaste programme de dépistage permettra de lever les confinements et de relancer l'activité à moindre risque. (Maria Caspani, Nathan Layne, Susan Heavey et Lisa Lambert version française Bertrand Boucey)

