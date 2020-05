Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Soixante-quatorze décès à l'hôpital en 24 heures en France Reuters • 22/05/2020 à 19:45









PARIS, 22 mai (Reuters) - Le nombre de personnes hospitalisées et celui des admissions en services de réanimation pour une contamination au coronavirus a diminué en l'espace de 24 heures, a annoncé vendredi la Direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué. Aucun chiffre global sur l'évolution de la mortalité n'a été communiqué. Les données relatives à la mortalité seront actualisées lundi prochain par l'agence Santé publique France, précise la DGS dans son communiqué. La DGS a expliqué à Reuters que le week-end prolongé de l'Ascension empêchait une remontée globale des informations de la part des établissements médico-sociaux. Les données sur les décès en milieu hospitalier sont en revanche disponibles, avec 74 mort supplémentaires en l'espace de 24 heures pour un total de 17.944 depuis le début de l'épidémie. Dans son communiqué, la DGS précise que 17.383 étaient hospitalisées ce vendredi, soit 200 personnes de moins que jeudi, et que 1.701 patients étaient traités dans des services de réanimation, soit 44 de moins que la veille. Au total, selon Santé publique France, on compte officiellement 144.556 cas confirmés de contamination soit 393 de plus en 24 heures, ce qui représente une augmentation par rapport à la hausse de 318 enregistrée la veille. (Nicolas Delame, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.